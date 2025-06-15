Актера из «Каменской» Ульянова нашли через три дня после его смерти

Российского актера Павла Ульянова нашли через несколько дней после его смерти. Об этом aif.ru рассказал его знакомый Александр Филин.
«Он умер 9 или 10 июня, нашли 12 июня. Если бы он жил не один, кто-то был рядом, то его, может, успели бы спасти», — поделился он.
Ранее знакомый и сосед Ульянова Михаил Кабанов рассказал, его кот почувствовал смерть актера и двое суток кричал под дверью.
Павел Ульянов служил в МХАТе имени Горького в 1991—2007 годах. в тот же период он снимался в различных российских сериалах и полнометражных фильма. Так, он работал над лентой «Даун Хаус», проектами «Каменская», «Марш Турецкого», «Я лечу» и другими.