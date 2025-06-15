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Актера из «Каменской» Ульянова нашли через три дня после его смерти

Павел Ульянов жил один
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Российского актера Павла Ульянова нашли через несколько дней после его смерти. Об этом aif.ru рассказал его знакомый Александр Филин.

«Он умер 9 или 10 июня, нашли 12 июня. Если бы он жил не один, кто-то был рядом, то его, может, успели бы спасти», — поделился он.

Ранее знакомый и сосед Ульянова Михаил Кабанов рассказал, его кот почувствовал смерть актера и двое суток кричал под дверью.

Павел Ульянов служил в МХАТе имени Горького в 1991—2007 годах. в тот же период он снимался в различных российских сериалах и полнометражных фильма. Так, он работал над лентой «Даун Хаус», проектами «Каменская», «Марш Турецкого», «Я лечу» и другими.