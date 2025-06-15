Стася Милославская отреагировала на опубликованное ее женихом романтичное фото

Актриса Стася Милославская, недавно получившая предложение руки и сердца от 22-летнего форварда ЦСКА Егора Ушакова, перестала скрывать новый роман. В личном блоге артистка опубликовала романтичные снимки с избранником. Судя по ним, эти праздничные выходные пара проводит вместе.
К слову, Егор Ушаков первым опубликовал в своих соцсетях снимок с возлюбленной из этой серии. Так что публикация актрисы стала своеобразным ответом на решение избранника поделиться с общественностью первым совместным фото.
Напомним, возлюбленный Милославской сделал предложение актрисе на концерте Валерия Меладзе в Турции. Мужчина встал на колено и преподнес ей помолвочное кольцо. Артистка ответила, что согласна стать его женой. Позже возлюбленный спел дуэтом с Меладзе.