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На фестивале русской культуры в Гааге прошел показ фильма о Пушкине

Мероприятие приурочено ко Дню России и очередной годовщине со дня рождения поэта
Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»
Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»

ГААГА, 14 июня. /ТАСС/. Показ художественного фильма «Пророк. История Александра Пушкина» стал центральным событием фестиваля русской культуры «Молодость — великий чародей», который прошел в гаагском театре De Vaillant. Как передает корреспондент ТАСС, мероприятие приурочено ко Дню России и очередной годовщине со дня рождения поэта.

Фестиваль открылся в полдень и объединил культурную и образовательную программы. Гостям представили выставку детских рисунков, аниматоры проводили интерактивные игры. Основная часть прошла на сцене, где дети выступали с творческими номерами.

Кульминацией стал показ музыкальной экранизации биографии Пушкина. Картина вызвала живой отклик у зрителей, особенно детей и подростков.