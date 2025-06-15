На фестивале русской культуры в Гааге прошел показ фильма о Пушкине

ГААГА, 14 июня. /ТАСС/. Показ художественного фильма «Пророк. История Александра Пушкина» стал центральным событием фестиваля русской культуры «Молодость — великий чародей», который прошел в гаагском театре De Vaillant. Как передает корреспондент ТАСС, мероприятие приурочено ко Дню России и очередной годовщине со дня рождения поэта.
Фестиваль открылся в полдень и объединил культурную и образовательную программы. Гостям представили выставку детских рисунков, аниматоры проводили интерактивные игры. Основная часть прошла на сцене, где дети выступали с творческими номерами.
Кульминацией стал показ музыкальной экранизации биографии Пушкина. Картина вызвала живой отклик у зрителей, особенно детей и подростков.