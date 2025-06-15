Саша Барон Коэн и Айла Фишер официально развелись после 14 лет брака

Саша Барон Коэн и Айла Фишер познакомились в 2001 году, а спустя 3 года обручились. Их отношения продолжались 23 года, с 2010-го они были женаты. В конце 2023 года пара объявила о расставании и намерении развестись. Говорят, инициатором разрыва стала Айла. К решению ее подтолкнуло все то, что она узнала о супруге из вышедших к тому моменту мемуаров актрисы Ребел Уилсон, работавшей с Сашей Бароном Коэном. Актер впоследствии публично заявил о том, что коллега его оклеветала. Однако его брак это не спасло.