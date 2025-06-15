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Саша Барон Коэн и Айла Фишер официально развелись после 14 лет брака

В общей сложности актеры были вместе 23 года
Саша Барон Коэн и Айла Фишер
Саша Барон Коэн и Айла ФишерИсточник: Rex / Fotodom.ru

53-летний комик Саша Барон Коэн и 49-летняя звезда «Шопоголика» Айла Фишер завершили процедуру развода. О точке в их отношениях как пары после почти 14 лет брака и 23 лет романа в целом оба сообщили личных блогах.

При этом звезды, похоже, давно перевернули для себя страницу с совместно прожитыми годами. Идентичные обращения вышли сухими, официальными, да и разместили их бывшие супруги исключительно в сторис, не оставив для них места среди прочих постов на своих страницах.

«Процедура нашего развода подошла к концу. Мы гордимся всем, чего достигли вместе, и продолжаем относиться друг к другу с уважением. Мы остаёмся друзьями и будем вместе воспитывать наших замечательных детей», — говорится в обращении Коэна и Фишер. В завершении оба напомнили журналистам о необходимости уважать неприкосновеность частной жизни их детей. К слову, у пары их трое: 10-летний сын Монтгомери и дочери Элула и Олив 14 и 17 лет соответственно.

Саша Барон Коэн и Айла Фишер познакомились в 2001 году, а спустя 3 года обручились. Их отношения продолжались 23 года, с 2010-го они были женаты. В конце 2023 года пара объявила о расставании и намерении развестись. Говорят, инициатором разрыва стала Айла. К решению ее подтолкнуло все то, что она узнала о супруге из вышедших к тому моменту мемуаров актрисы Ребел Уилсон, работавшей с Сашей Бароном Коэном. Актер впоследствии публично заявил о том, что коллега его оклеветала. Однако его брак это не спасло.