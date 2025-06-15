Андрей Мерзликин подал на развод после 19 лет брака

Андрей Мерзликин решил расторгнуть брак со своей супругой Анной после почти 20-летнего союза. Как стало известно из выпуска программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, именно 52-летний артист выступил инициатором развода. Иск был подан в мировой суд 4 июня от его имени. Первая встреча супругов в рамках бракоразводного процесса назначена на 19 июня. Пока ни сам актер, ни его супруга официально не комментировали ситуацию.