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Андрей Мерзликин подал на развод после 19 лет брака

Иск был подан в мировой суд 4 июня
Андрей Мерзликин в «Шоу Воли»
Андрей Мерзликин в «Шоу Воли»

Андрей Мерзликин решил расторгнуть брак со своей супругой Анной после почти 20-летнего союза. Как стало известно из выпуска программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, именно 52-летний артист выступил инициатором развода. Иск был подан в мировой суд 4 июня от его имени. Первая встреча супругов в рамках бракоразводного процесса назначена на 19 июня. Пока ни сам актер, ни его супруга официально не комментировали ситуацию.

В последнее время пара перестала появляться вместе на публике и не отметила годовщину свадьбы в социальных сетях, что вызвало подозрения у поклонников. Ранее супруги нередко вместе посещали светские мероприятия, однако в последнее время актер появлялся исключительно один.

Напомним, звезда культового фильма «Бумер» женился на психологе, когда ему было 33 года, а ей — 23. Они воспитывают четверых детей: 18-летнего Федора, 16-летнюю Серафиму, 14-летнюю Евдокию и 10-летнего Макара.