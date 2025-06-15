Жених Стаси Милославской впервые опубликовал фото с ней

С 2020 года Александр Петров состоял в отношениях со Стасей Милославской. Знаменитости познакомились во время съемок фильма «Стрельцов». Однако в итоге актеры приняли решение расстаться. 15 сентября 2023 года Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Милославская отказалась комментировать журналистам новость о браке бывшего возлюбленного.