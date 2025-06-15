Жених Стаси Милославской впервые опубликовал фото с ней

Футболист Егор Ушаков впервые опубликовал фото со Стасей Милославской. Снимками он поделился в личном блоге.
22-летний Ушаков показал совместные черно-белые фото, сделанные в ретробудке с 30-летней актрисой. Перед камерой он обнимал и целовал Милославскую.
Накануне возлюбленный Милославской сделал предложение актрисе на концерте Валерия Меладзе в Турции. Мужчина встал на колено и преподнес ей помолвочное кольцо. Артистка ответила, что согласна стать его женой. Позже возлюбленный спел дуэтом с Меладзе.
С 2020 года Александр Петров состоял в отношениях со Стасей Милославской. Знаменитости познакомились во время съемок фильма «Стрельцов». Однако в итоге актеры приняли решение расстаться. 15 сентября 2023 года Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Милославская отказалась комментировать журналистам новость о браке бывшего возлюбленного.
Личность жениха актрисы долгое время была неизвестна. В апреле 2024-го появились слухи о романе актрисы с главным редактором журнала «Правила жизни». Стасю Милославскую заметили с Трифоном Бебутовым на вечеринке журнала «Москвичка». Однако позже появилась новость о романе с футболистом.