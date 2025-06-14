«Балерина» без балета. Что не так со спин-оффом «Джона Уика» с Аной де Армас

К сожалению, чего в фильме «Балерина» нет — так это балета. Тот минимум, который показан — совершенно необязателен, а местами и нелеп. Ева «Кикимора» Макарро просто непрерывно дерется, не вспоминая о хореографии и лишь на секунду меланхолично застывая над игрушечной балериной — подарком отца. Героиня могла бы разрываться между двумя ипостасями, работать под прикрытием артистки, выходить на сцену в партии Жизели, а потом бежать убивать врагов. Возможности для развития сюжета, персонажа, параллелей между двумя такими кардинально разными жанрами — упущены. Наконец, шансы снять бои под современные аранжировки балетной музыки открывались потрясающие — и все они просто не использованы никак. Мы получили обычный проходной боевичок, героиня которого не вызывает никаких эмоций. При всех впечатляющих возможностях для этого.