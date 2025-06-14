«Балерина» без балета. Что не так со спин-оффом «Джона Уика» с Аной де Армас

О чем фильм «Балерина»
Маленькая Ева, рано потерявшая мать и старшую сестру, танцует с любимым отцом возле их уютного домика на берегу теплого моря. Девочка мечтает стать балериной, но пока не все получается. Мастерство придет со временем, если упорно заниматься, — уверяет ее отец. Идиллия рушится в одно мгновение — в дом врывается отряд наемных убийц. Папа косит их пачками, но против толпы выстоять тяжело.
Осиротевшая девочка попадает в балетное училище-интернат, под прикрытием которого существует школа наемных убийц клана «Руска рома». Ева с трудом осваивает фуэте, но в боевых искусствах находит свою фишку, и начинает успешно мочить на тренировках партнеров-мужчин, совсем не похожих на танцоров. Выпустившись под кодовым именем Кикимора (именно так, это ж славянский клан), Ева решает найти убийц своего любимого отца и покарать их.
Зачем смотреть
Для поклонников боевых искусств и жанра экшен-фэнтези «Балерина» — отличный подарок. А для фанатов Джона Уика так и вообще уникальная возможность пусть ненадолго, но качественно увидеть легендарного героя на большом экране. Лента не будет слишком сильно утомлять зрителя Чайковским и Тарковским (есть тут и Андрей Арсеньевич назло Андреасяну) — фильм практически сплошной зубо-, косте- и мозгодробильный экшен, великолепно поставленный и снятый среди чарующих сказочных интерьеров и пейзажей, которые пришлись бы впору какой-нибудь дорогой современной экранизации «Щелкунчика».
Картина выглядит как мощный бенефис Аны де Армас — прекрасная на лицо актриса становится настоящим ужасом для убийц отца и демонстрирует прекрасную актерскую и боевую технику. А трогательные совместные сцены с Киану Ривзом дают надежду на полноценную пятую часть франшизы, где герои будут делать вместе что-то более значительное.
Соединить классический балет и экшн-боевик — идея сколь парадоксальная, столь и логичная. Это для зрителя балет — квинтэссенция изящного, изысканного и прекрасного. Для артистов это самый жесткий из видов искусств, требующий сильной воли и сверхсложной физической подготовки. Звезда гонконгских боевиков и первая азиатская девушка Бонда Мишель Йео начинала как артистка классического балета, но помешала травма. «Пришлось выбрать боевые искусства как что-то менее травматичное — для меня, знаете ли, не проблема ногой в голову засветить», — признавалась звезда в интервью. Вот бы кто идеально подошел на роль Директрисы «Руска рома» вместо (при всем уважении) Анжелики Хьюстон. А что у Мишель внешность китаянки — так и что. Эти русские цыгане вообще такие странные. Никого же не смущает, что героиню с внешностью Аны де Армас зовут Кикиморой.
Почему можно не смотреть
К сожалению, чего в фильме «Балерина» нет — так это балета. Тот минимум, который показан — совершенно необязателен, а местами и нелеп. Ева «Кикимора» Макарро просто непрерывно дерется, не вспоминая о хореографии и лишь на секунду меланхолично застывая над игрушечной балериной — подарком отца. Героиня могла бы разрываться между двумя ипостасями, работать под прикрытием артистки, выходить на сцену в партии Жизели, а потом бежать убивать врагов. Возможности для развития сюжета, персонажа, параллелей между двумя такими кардинально разными жанрами — упущены. Наконец, шансы снять бои под современные аранжировки балетной музыки открывались потрясающие — и все они просто не использованы никак. Мы получили обычный проходной боевичок, героиня которого не вызывает никаких эмоций. При всех впечатляющих возможностях для этого.