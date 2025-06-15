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Шварценеггер впервые за долгое время вышел на публику с сыном Кристофером

Сын актера пришел на премьеру после похудения
Арнольд и Кристофер Шварценеггер
Арнольд и Кристофер ШварценеггерИсточник: Legion-Media.ru

Актер Арнольд Шварценеггер впервые за долгое время вышел на публику с сыном Кристофером. Об этом сообщает PageSix.

Семья посетила премьеру второго сезона сериала «ФУБАР» в Лос-Анджелесе. Вместе с отцом на дорожке появился его 27-летний сын Кристофер. Как отметили папарацци, сын актера сильно похудел за последнее время. Перед камерами он позировал в черном костюме и белой рубашке.

Звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер в 1986 году женился на тележурналистке Марии Шрайвер. Она родила от актера дочерей Кэтрин и Кристину, а также сыновей Патрика и Кристофера. Экс-супруги после развода смогли выстроить нормальные отношения, иногда они встречаются на семейных праздниках. По словам артиста, он всегда будет благодарен Шрайвер за детей и прожитые вместе годы.

У экс-политика также есть внебрачный сын Джозеф, которого родила его домработница Милдред Патрисия Баэна. Мальчик появился в 1997 году, и только через 14 лет на семейной терапии с психологом артист признался своей жене, что является отцом подростка. По словам звезды «Терминатора», Шрайвер была «раздавлена» этой информацией и подала на развод. Шварценеггер по-прежнему винит себя за то, что причинил экс-супруге много боли.