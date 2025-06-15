Муцениеце спровоцировала слухи о романе с известным бизнесменом

«Логика сплетников железная: Керимов определенно не будет жениться на Агате, а Петр Дранга в этом контрактном союзе снимет все светские и публичные сливки, получит долю пиар-пирога, о котором всегда мечтал. В общем, Брэдли Купер есть у нас дома (если вы понимаете, о чем мы)», — заявили авторы канала.