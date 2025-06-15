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Муцениеце спровоцировала слухи о романе с известным бизнесменом

Telegram-канал «Только никому…» заявил, что из-за романа с бизнесменом актриса рассталась с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце / фото: соцсети
Агата Муцениеце / фото: соцсети

Актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому…».

По данным канала, ходит слух, что Керимов стал одной из причин развода актрисы с Павлом Прилучным. Однако подтверждений тому нет.

«Логика сплетников железная: Керимов определенно не будет жениться на Агате, а Петр Дранга в этом контрактном союзе снимет все светские и публичные сливки, получит долю пиар-пирога, о котором всегда мечтал. В общем, Брэдли Купер есть у нас дома (если вы понимаете, о чем мы)», — заявили авторы канала.

2 мая актриса рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия.

26 марта 2025-го Мосгорсуд удовлетворил жалобу Прилучного по алиментам. Даниелова рассказала, что Прилучный будет выплачивать алименты на детей в том объеме, о котором они договорились с бывшей женой сразу после развода.