Сценарист «Трудно быть богом» анонсировал хороший материал для «фильма о фильме»

Ранее в субботу всех 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. Группа находилась в Иране на съемках. Как ранее рассказал журналистам Бондарчук, часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, часть останется в Баку и улетит чуть позже. Как рассказал ТАСС Джафаров, который был в составе съемочной группы, эвакуация команды из Ирана проходила в экстренном порядке.