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Сценарист «Трудно быть богом» анонсировал хороший материал для «фильма о фильме»

Речь о событиях, связанных с отъездом съемочной группы из Ирана из-за атаки Израиля, уточнил Андрей Золотарев
Андрей Золотарев
Андрей ЗолотаревИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Создатели проекта «Трудно быть богом» собрали достаточно материала, чтобы снять «фильм о фильме», но заниматься этим будут специально обученные люди. Об этом журналистам рассказал сценарист Андрей Золотарев, который вернулся в Россию из Ирана.

«Наверное, “фильм о фильме” может быть очень богат из-за этих событий (отъезда съемочной группы фильма из Ирана из-за атаки Израиля. — Прим. ТАСС), но это не наша работа. Есть другие ребята, специально обученные, которые “фильмом о фильме” занимаются, у них теперь есть материал», — рассказал он.

Как уточнил в свою очередь продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров, на месте съемок остались костюмы, которые были подготовлены специально для проекта, но пока речи о возвращении в Иран и продолжении там съемок речи не идет. При этом, по его словам, почти все запланированные съемки были завершены.

«Я уверен на 100%, что, когда мы закончим проект и зритель его увидит, ни у кого не возникнет вопроса, почему мы в свое время приняли решение о съемках в Иране», — рассказал Джафаров.

Первая часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом», в том числе Джафаров и сценарист Золотарев, прилетели из Азербайджана в аэропорт Шереметьево. Продюсер Федор Бондарчук также вернулся в Москву.

Ранее в субботу всех 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. Группа находилась в Иране на съемках. Как ранее рассказал журналистам Бондарчук, часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, часть останется в Баку и улетит чуть позже. Как рассказал ТАСС Джафаров, который был в составе съемочной группы, эвакуация команды из Ирана проходила в экстренном порядке.

В Иране остается 51 артист Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Как сообщили журналистам в Минкультуры, все артисты доставлены из Исфахана в Тегеран и находятся в безопасности. Кроме того, вопрос находится на контроле министра культуры РФ Ольги Любимовой.