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На кинофестивале в Шанхае прошла премьера короткометражки «Сын» Бекмамбетовой

Это совместная работа России и Казахстана
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Legion-Media.ru

ШАНХАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Мировая премьера короткометражного анимационного фильма «Сын» Жанны Бекмамбетовой состоялась на 27-м Шанхайском международном кинофестивале. Вместе с ней прошел смотр четырех других короткометражек, вошедших в конкурсную программу фестиваля.

«Сын» — совместная работа России и Казахстана. В фильме показана история отца, который в одиночестве воспитывает сына, прикованного к инвалидной коляске. Однажды мальчик увлекается телесюжетом о марсоходе «Оппортьюнити». Похождения робота на колесиках, преодолевающего непростой ландшафт Красной планеты, пробуждают интерес к жизни у ребенка и вместе с тем дают надежду любящему отцу.

В 2018 году анимационная короткометражка «Чик-Чирик» Бекмамбетовой участвовала в Шанхайском кинофестивале и получила награду «Золотой кубок».

Помимо фильма «Сын», за звание лучшей анимационной короткометражной ленты в этом году поборются еще четыре работы: «Меня здесь больше нет» Навойки Вежбовской (Польша, Франция) — комическая зарисовка о семье, старении и смерти; «Маленькая история» Мирьям Плеттинкс (Бельгия) — притча о тяготах беременности и радости материнства; «Новая жизнь» Сюй Цзао (Китай) — черно-белая зарисовка о ярком и щемящем чувстве любви, а также «Объятия триасового периода» Юлии Туричану (Румыния) — трогательный рассказ о сочувствии в мире, полном опасностей. Победителей объявят 21 июня.

О кинофестивале

27-й Шанхайский международный кинофестиваль проходит в китайском мегаполисе 13—22 июня. За это время в десятках кинотеатров Шанхая покажут более 400 фильмов из порядка 70 стран. Всего пройдет около 1 500 показов, включая премьеры и классику кинематографа. В конкурсную программу этого года вошли 49 картин, из них 38 — мировые премьеры.

Программа киносмотра состоит из пяти разделов: основной конкурс, новые азиатские таланты, анимация, документальное кино и короткий метр. В состав жюри вошел 21 представитель киноиндустрии из стран Азии, Африки, Америки и Европы. Итальянский режиссер и сценарист Джузеппе Торнаторе председательствует в жюри в 2025 году.

Шанхайский международный кинофестиваль проводится с 1993 года. Российские киноработы традиционно принимают участие в его конкурсной программе и получают награды фестиваля — «Золотые кубки».