На кинофестивале в Шанхае прошла премьера короткометражки «Сын» Бекмамбетовой

Помимо фильма «Сын», за звание лучшей анимационной короткометражной ленты в этом году поборются еще четыре работы: «Меня здесь больше нет» Навойки Вежбовской (Польша, Франция) — комическая зарисовка о семье, старении и смерти; «Маленькая история» Мирьям Плеттинкс (Бельгия) — притча о тяготах беременности и радости материнства; «Новая жизнь» Сюй Цзао (Китай) — черно-белая зарисовка о ярком и щемящем чувстве любви, а также «Объятия триасового периода» Юлии Туричану (Румыния) — трогательный рассказ о сочувствии в мире, полном опасностей. Победителей объявят 21 июня.