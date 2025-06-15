Продюсер сериала «Трудно быть богом» заявил, что план эвакуации продумали заранее

Как рассказал журналистам сценарист Андрей Золотарев, весь процесс эвакуации занял примерно двое суток. «Первые сутки — это максимально напряженная история, именно эвакуация. А затем потребовалось еще некоторое время, чтобы добраться до Азербайджана. Это уже было относительно спокойнее по сравнению с тем, что происходило ранее. Я не видел паники ни у кого из команды. В целом группа была сплоченной: это [почти]100 человек, которые привыкли работать вместе, и никакой паники не было, даже среди местных жителей», — заключил он.