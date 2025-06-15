Продюсер сериала «Трудно быть богом» заявил, что план эвакуации продумали заранее

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. План эвакуации для съемочной группы сериала «Трудно быть богом» из Ирана был заранее подготовлен, сообщил ТАСС продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров.
«Мы связались с безопасниками, и когда везли группу, конечно, продумывали, что делать, если, не дай бог, что-то произойдет, и как мы будем выбираться из каждой точки наших съемок. На данный момент почти все вернулись и в ближайшее время будут доставлены в Москву», — сказал он, добавив, что в момент эскалации конфликта между Израилем и Ираном у команды была ночная смена. «Мы вышли покурить, и в этот момент пролетел истребитель, раздались взрывы», — уточнил продюсер.
Как рассказал журналистам сценарист Андрей Золотарев, весь процесс эвакуации занял примерно двое суток. «Первые сутки — это максимально напряженная история, именно эвакуация. А затем потребовалось еще некоторое время, чтобы добраться до Азербайджана. Это уже было относительно спокойнее по сравнению с тем, что происходило ранее. Я не видел паники ни у кого из команды. В целом группа была сплоченной: это [почти]100 человек, которые привыкли работать вместе, и никакой паники не было, даже среди местных жителей», — заключил он.
Первая часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом», в том числе продюсер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев, прилетели из Азербайджана в аэропорт Шереметьево. Продюсер Федор Бондарчук также вернулся в Москву.
Ранее в субботу всех 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. Группа находилась в Иране на съемках. Как ранее рассказал журналистам Федор Бондарчук, часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, часть останется в Баку и улетит чуть позже.
В Иране остается 51 артист Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Как сообщили журналистам в Минкультуры, все артисты доставлены из Исфахана в Тегеран и находятся в безопасности. Кроме того, вопрос находится на контроле министра культуры РФ Ольги Любимовой.