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Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана

Всех 90 человек, входящих в съемочную группу сериала «Трудно быть богом», ранее эвакуировали из исламской республики в Азербайджан через сухопутную границу двух стран
Федор Бондарчук
Федор БондарчукИсточник: Кино Mail

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Трудно быть богом» Федор Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана. Об этом ТАСС сообщила его представитель.

«Да, [Федор Сергеевич] вернулся», — сказала собеседница агентства.

Ранее в субботу всех 90 человек, входящих съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. Группа находилась в Иране для съемок сериала «Трудно быть богом». Как ранее рассказал журналистам Бондарчук, часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, часть — останется в Баку и улетит чуть позже.

Как ранее рассказал ТАСС продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров, который был в составе съемочной группы, эвакуация команды из Ирана проходила в экстренном порядке. «После завершения ночной смены мы услышали о взрывах, и команда поняла, что оставаться на месте опасно. Мы с самого начала учитывали сложность региона и были готовы оперативно покинуть площадку», — рассказал он.

В Иране остается 51 артист Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Как сообщили журналистам в Минкультуры, все артисты доставлены из Исфахана в Тегеран и находятся в безопасности. Кроме того, вопрос находится на контроле министра культуры РФ Ольги Любимовой.