Бондарчук вернулся в Москву из Азербайджана после эвакуации из Ирана

Ранее в субботу всех 90 человек, входящих съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан через сухопутную границу двух стран. Группа находилась в Иране для съемок сериала «Трудно быть богом». Как ранее рассказал журналистам Бондарчук, часть эвакуированных из Ирана россиян вылетит в Москву в субботу, часть — останется в Баку и улетит чуть позже.