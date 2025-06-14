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Актер Никита Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана

Актера эвакуировали из Ирана вместе с другими россиянами
Никита Кологривый
Никита Кологривый

Российский актер Никита Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Об эвакуации журналистам рассказали в пресс-службе посольства РФ в Баку.

«Среди 56 эвакуированных из Ирана в Азербайджан имеется также и российский актер Никита Кологривый», — заметили в диппредставительстве.

Указанный артист известен публике по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Два холма» и другим.

Ранее стало известно о переходе азербайджанской границы со стороны Ирана 56 гражданами России, среди которых оказался и режиссер Федор Бондарчук. Всего запланирована эвакуация 88 россиян.

Также среди эвакуированных есть артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского.