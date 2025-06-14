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Брэда Питта с девушкой заметили на двойном свидании с Купером и Хадид

Пару заметили в ресторане

Актера Брэда Питта с девушкой засняли на двойном свидании с Брэдли Купером и Джиджи Хадид. Об этом сообщает People.

60-летнего Брэда Питта и 37-летнюю Инес де Рамон заметили в корейском ресторане Cote в Нью-Йорке. Для выхода он предпочел фиолетовую рубашку, черные брюки и ботинки, а она — бежевое мини-платье с глубоким декольте.

Брэд Питт и Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де РамонИсточник: Legion-Media.ru

Вместе с ними на ужин отправились модель Джиджи Хадид в брюках и рубашке и Брэдли Купер в футболке и брюках.

Недавно Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру фильма «Одинокие волки», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии возлюбленная актера появилась в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем. После этого интернет-пользователи обвинили Инес де Рамон в копировании стиля бывшей жены Питта.

До этого стало известно, что девушка Брэда Питта хочет встретиться с его экс-супругой Анджелиной Джоли. 