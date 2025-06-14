О «Жизни Чака» и работе со Стивеном Кингом. Интервью с Майком Флэнаганом

Да, во время чтения рассказа именно эта жизнеутверждающая и вдохновляющая тональность стала для меня одним из самых больших сюрпризов. В каком-то смысле, она рвалась со страниц, как настоящее торжество радости и красоты. И когда я только начал читать, я очень лично реагировал на эту историю о конце света и испытывал множество эмоций, которые после пандемии, безусловно, вышли на первый план у многих из нас. Ощущение сорванных тормозов и нарастающего хаоса, костяшек, падающих одна за одной, приближающейся катастрофы. Все это есть и здесь, но без отчаяния и циничности, это стало отправной точкой для истории, которая в итоге оказалась невероятным торжеством того, что значит быть живым. Не зацикливаться на финале, а праздновать моменты, которые мы проживаем между началом и концом всего, понимать, как наша жизнь складывается и обретает смысл, когда мы вглядываемся в прошлое. Не бояться конца, будь то конец жизни или конец света.