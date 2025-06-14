О «Жизни Чака» и работе со Стивеном Кингом. Интервью с Майком Флэнаганом

Когда Вы впервые прочитали рассказ Стивена Кинга «Жизнь Чака», что заставило вас захотеть перенести его на экран?
Впервые я увидел этот рассказ в апреле 2020 года в предварительной версии, еще до выхода книги. Стивен Кинг разослал его нескольким продюсерам, производственным компаниям и режиссерам – он всегда так делает, чтобы оценить интерес. Я был совершенно потрясен идеей рассказа, его настроением, сложностью и структурой – все это показалось мне восхитительным. Я проплакал с первой и до последней страницы.
Честно говоря, я никогда не читал ничего подобного. Ни у Стивена Кинга, ни у кого-либо еще. В тот же день я написал Кингу и сказал: «Если бы я мог снять эту историю, это был бы мой лучший фильм». Но тогда он только-только передал мне права на «Темную башню» и ответил: «Давай сосредоточимся на «Темной башне», а если эта история снова появится на горизонте, я дам знать». И вот, в течение нескольких лет я был буквально одержим рассказом и говорил всем, кто меня слушал, что если у меня получится поставить фильм, который я уже фактически снял у себя в голове, то это будет мой лучший проект.
Когда в прошлом году я общался со Стивеном по поводу «Темной башни», то снова спросил о «Жизни Чака», и на этот раз он сказал: «Знаешь, что? Давай сделаем это». А остальное уже история.
Этот фильм – Ваша четвертая экранизация романов Стивена Кинга, после «Игры Джеральда», «Доктора Сон» и «Темной башни», которая скоро выйдет на экраны. Что самое сложное в адаптации произведений такого культового автора, и чувствуете ли Вы определенное давление?
Для меня это всегда вызов, в том числе и потому, что Стивен Кинг — мой любимый автор и буквально мой герой. Поэтому подвести его, экранизируя его произведение, стало бы катастрофой для меня лично.
Кроме того, будучи постоянным читателем и поклонником Кинга всю свою жизнь, я прокатился на тех еще «американских горках», наблюдая за выходом многих его экранизаций. Это постоянные взлеты и падения от того, как его работы перенесены на экран. И поэтому я точно знаю, что не могу подвести сообщество фанатов Стивена Кинга и сделать такой фильм, который не понравится мне самому. Поэтому да, давление всегда велико.
Это мой третий фильм по Стивену Кингу, и то же самое я чувствовал с «Игрой Джеральда» и «Доктором Сном», которые считались экранизациями очень высокого уровня сложности. «Жизнь Чака» такая же, рассказ в ее основе крайне сложен для адаптации. Но давление всегда присутствует, невероятная ответственность за то, чтобы сберечь те ощущения, которые я испытал, читая произведения Кинга, и отдать дань уважения своему герою, сделать что-то, чем он будет гордиться.
Хотя в фильме, безусловно, присутствуют элементы страха и скорби, связанные со смертью, фильм сам по себе очень жизнеутверждающий, он вселяет надежду. Не могли бы вы рассказать об общей тональности, которую вы так тонко передали?
Да, во время чтения рассказа именно эта жизнеутверждающая и вдохновляющая тональность стала для меня одним из самых больших сюрпризов. В каком-то смысле, она рвалась со страниц, как настоящее торжество радости и красоты. И когда я только начал читать, я очень лично реагировал на эту историю о конце света и испытывал множество эмоций, которые после пандемии, безусловно, вышли на первый план у многих из нас. Ощущение сорванных тормозов и нарастающего хаоса, костяшек, падающих одна за одной, приближающейся катастрофы. Все это есть и здесь, но без отчаяния и циничности, это стало отправной точкой для истории, которая в итоге оказалась невероятным торжеством того, что значит быть живым. Не зацикливаться на финале, а праздновать моменты, которые мы проживаем между началом и концом всего, понимать, как наша жизнь складывается и обретает смысл, когда мы вглядываемся в прошлое. Не бояться конца, будь то конец жизни или конец света.
Так редко попадаются произведения настолько светлые и полные надежды, особенно их сложно ждать от автора, известного своими хоррорами. Я прочитал рассказ в 2020 году, сидя на самоизоляции. Тогда пандемия только начиналась, мы даже близко не понимали, когда нас выпустят из дома, и было ощущение, что мир рушится. Это послание надежды попало ко мне в тот момент, когда я действительно нуждался в нем и даже не подозревал насколько. И меня поражает, что оно точно так же актуально и сегодня, когда все еще кажется, что мир потерял управление и на полной скорости мчится в неизвестность.
И фильм, и рассказ, похоже, действительно не совсем то, что поклонники ждут от произведений Стивена Кинга и проектов Майка Флэнагана. Поговорим об этом?
Если вы посмотрите на творчество Стивена Кинга, особенно на такие произведения, как «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля», то поймете, что ему всегда был свойственен невероятно гуманистический подход к повествованию, он писал во многих жанрах, не ограничивая себя хоррорами, хотя знают его в основном по ним. Я в своем творчестве до этого играл исключительно на поле фильмов ужасов, но нас со Стивеном объединяет глубокая любовь к людям.
Кинг не раз говорил, что его хорроры от произведений многих его современников отличает то, что ощущение ужаса в его историях не может существовать отдельно от любви и надежды. Его постоянные читатели знают это. Мы видим красоту даже в самых мрачных его романах. Возвращаясь к «Жизни Чака», я не могу вспомнить ни одной другой истории Стива, где бы так ярко были выражены радость, душевность, искренность и гуманизм.
У фильма такой невероятный ансамбль актеров, со многими из артистов вы уже работали.
Я считаю, что мы собрали феноменальный каст — здесь много актеров, которых вы уже видели в моих проектах, и новых лиц. С некоторыми я работал уже 8−9 раз, с кем-то начинал, когда они были еще детьми. Например, с Джейкобом Тремблеем и Анналисой у меня сложились почти семейные отношения.
Давайте поговорим о Вашем решении рассказать историю в трех частях, причем в обратном порядке.
Мне очень понравилась структура этого короткого рассказа. Наша жизнь обретает смысл только тогда, когда мы оглядываемся на нее. В рассказе Кинг использовал эту прекрасную трехактную структуру, которая, как вы знаете, используется в кино практически с самого начала. Так что это была прекрасная возможность сохранить созданную им структуру, которая идеально подходила и для той области, в которой рабою я. Сразу было очевидно, что она дает удивительные возможности для творчества, создания визуальных и тематических связей между тремя главами. Этим кино и отличается от книги.
Что вам больше всего запомнилось при создании этого фильма? И как сложилась сцена того самого танца Тома Хиддлстона?
Первые четыре дня съемок мы работали над танцевальным номером с Томом Хиддлстоном, Анналисой Бассо и The Pocket Queen, которая играла на барабанах. Мы знали, что начинаем с одной из самых ответственных сцен всего фильма. Но эти четыре дня стали удивительным стартом. Помню, когда я поздно вечером вернулся в отель, у меня физически болело лицо от того, как много я улыбался в течение дня, наблюдая за ребятами. Они танцевали весь танец целиком снова и снова, а мы продолжали искать нужные нам кадры, раз за разом просматривая 5,5 минут. И на четвертый день это было бы так же весело, как и в первый.
Что стало для вас самым большим вызовом во время съемок и как вы его преодолели?
Одна из самых больших сложностей этого фильма – необходимость держать в голове три разные истории, жонглировать ими, чтобы они сложились в один цельный сюжет. У каждой из них совершенно разный актерский состав, совершенно разная эстетика, вплоть до соотношения сторон в кадре. Но все они должны были сложиться, чтобы рассказать историю одной жизни и оставить одно понятное всем послание. Плюс, конечно, работа с актерским составом и съемочной группой, логистические трудности, связанные со съемками в осенний период. И все это ровно в момент грандиозной турбулентности в самой киноиндустрии. Но все мы верили, что этот фильм особенный, я слышал это и от группы, и от актеров. Мы понимали, с какими трудностями столкнемся, и были готовы преодолевать их хоть каждый день.
Что, как вы надеетесь, зрители вынесут из «Жизни Чака»?
Я надеюсь, что зрители унесут с собой частичку той радости, что лежит в основе нашей истории. Я надеюсь, что она поможет им взглянуть на сегодняшний мир, на проблемы, с которыми сталкивается каждый из нас, и заставит отложить заботы и позволить себе танцевать. По любой причине, что бы ни стало поводом для той самой радости: картина, общение с семьей, творчество, спорт – у нас так много способов выразить свою любовь к миру. Надеюсь, именно это они и вынесут из фильма.