«Мосфильм. Золотая коллекция» представил топ любимых фильмов россиян о пионерлагерях

Шестое место среди популярных картин в тематике пионерского лета у приключенческой ленты «Бронзовая птица», снятой режиссером Николаем Калининым по второй части трилогии Анатолия Рыбакова. На седьмой позиции рейтинга — фильм «До первой крови» Владимира Фокина. Восьмое место в топе занял телевизионный фильм «Три веселые смены», состоящий из трех серий-новелл, снятых режиссерами Дмитрием Михлеевым, Валерием Поздняковым и Юрием Оксанченко. В основе сценария — рассказы Юрия Яковлева о забавных приключениях ребят из детского лагеря «Зубренок».