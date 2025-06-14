Фанни Ардан назвала Россию землей поэзии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Французская актриса театра и кино Фанни Ардан призналась, что считает Россию землей поэзии. В беседе с журналистами она также рассказала о том, что с детства любит русскую литературу.
«Для меня Россия — это земля поэзии. Я изучала [русскую литературу] в беспорядке, но я все это люблю. Поэтому, когда меня спрашивают: “Почему ты едешь в Россию?”, я не знаю, что ответить, потому что это очевидно», — сказала Ардан.
Актриса добавила, что французская и русская поэзия различаются смысловым наполнением. «Мне всегда в них [в произведениях французских авторов] не хватало того, что я нашла в русской литературе — это страсти. Я думаю, что поэзия в России — это вообще всегда был вопрос жизни и смерти. А у нас во Франции это про тонкости души», — отметила Ардан.
Она также рассказала о своем несбывшемся желании сыграть в постановке по роману Федора Достоевского «Идиот». «Сейчас уже, наверное, поздно… Но я так хотела сыграть в “Идиоте”», — призналась она журналистам, подчеркнув, что фигура князя Мышкина произвела на нее глубокое впечатление и побудила ее не бояться общества и осуждения.
Ардан прибыла в Москву, чтобы сыграть в моноспектакле «Жажда страсти» на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес» на Другой сцене театра «Современник» 13 и 14 июня. По словам актрисы, она сразу же поняла, что эту пьесу нужно показать в России. «Пьесу, которую вы увидите, я играла в июне прошлого года в Париже, и я сразу же сказала себе, что должна обязательно сыграть эту пьесу в Москве», — рассказала она. Ардан подчеркнула, что, несмотря на то, что события постановки происходят в XVII веке во Франции, они будут понятны всем. «Это эпоха Людовика XIV, когда он находится в опасности, но она [история] общепонятная, поскольку, прежде всего, это история любви», — подчеркнула она.
Ардан — актриса театра и кино, а также режиссер. За свою кинокарьеру она снялась более чем в 60 фильмах разных жанров — комедиях, драмах, приключенческих.