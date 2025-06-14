Фанни Ардан назвала Россию землей поэзии

Ардан прибыла в Москву, чтобы сыграть в моноспектакле «Жажда страсти» на Открытом фестивале искусств «Черешневый лес» на Другой сцене театра «Современник» 13 и 14 июня. По словам актрисы, она сразу же поняла, что эту пьесу нужно показать в России. «Пьесу, которую вы увидите, я играла в июне прошлого года в Париже, и я сразу же сказала себе, что должна обязательно сыграть эту пьесу в Москве», — рассказала она. Ардан подчеркнула, что, несмотря на то, что события постановки происходят в XVII веке во Франции, они будут понятны всем. «Это эпоха Людовика XIV, когда он находится в опасности, но она [история] общепонятная, поскольку, прежде всего, это история любви», — подчеркнула она.