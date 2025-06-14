Звезда «Холопа» показала редкие фото с сыном на прогулке в Москве

Александра Бортич родила сына от бизнесмена Евгения Савельева в 2020 году. Актриса признавалась: они не планировали так быстро становиться родителями, но обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда «Холопа» почти два месяца скрывала, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни Александра в соцсетях. В мае 2023 года Бортич заявила, что рассталась с отцом ребенка.