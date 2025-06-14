Звезда «Холопа» показала редкие фото с сыном на прогулке в Москве

Звезда фильма «Холоп», актриса Александра Бортич опубликовала фото с 4-летним сыном Александром на прогулке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Александра Бортич показала фото с сыном на прогулке на корабле по Москве-реке. Актриса обнималась с сыном и играла.
«Я говорю: "Ай лав ю, бэйби", он отвечает: "Ай лав ю, мамми"», — написала Бортич.
В январе актриса выложила фото, сделанные во время отдыха с сыном в тропиках. На одном из кадров артистка стояла в красном слитном купальнике с открытой спиной. Она держала на руках своего сына Александра, одетого в светлые шорты. Знаменитость отказалась от макияжа и собрала волосы в небрежный пучок.
Александра Бортич родила сына от бизнесмена Евгения Савельева в 2020 году. Актриса признавалась: они не планировали так быстро становиться родителями, но обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда «Холопа» почти два месяца скрывала, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни Александра в соцсетях. В мае 2023 года Бортич заявила, что рассталась с отцом ребенка.