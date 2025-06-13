Продюсер сериала «Трудно быть Богом» Бондарчук покинул Иран до начала эскалации

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Продюсер и исполнитель одной из главных ролей сериала «Трудно быть Богом» Федор Бондарчук, который в составе делегации с министром культуры РФ Ольгой Любимовой был на съемках сериала в Иране, покинул площадку до начала эскалации. Об этом ТАСС рассказал его представитель.