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Продюсер сериала «Трудно быть Богом» Бондарчук покинул Иран до начала эскалации

По словам его представителя, съемочная группа продолжает находиться в республике
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Продюсер и исполнитель одной из главных ролей сериала «Трудно быть Богом» Федор Бондарчук, который в составе делегации с министром культуры РФ Ольгой Любимовой был на съемках сериала в Иране, покинул площадку до начала эскалации. Об этом ТАСС рассказал его представитель.

«Съемочная группа находится в Иране, они в безопасности. Федор Сергеевич улетел до начала эскалации», — сообщил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink сообщила ТАСС, что съемочная группа в порядке.

В Иране съемочная группа проведет несколько месяцев. Затем съемки продолжатся в кинопарке «Москино». Актерский состав приключенческой драмы «Трудно быть богом» пока не раскрывается, но известно, что одну из главных ролей в сериале исполнит продюсер проекта Бондарчук.