Умер актер из сериалов «Каменская» и «Марш Турецкого» Павел Ульянов

Актер дебютировал в кино в 1990-х. Он участвовал в проектах «Каменская», «Марш Турецкого», «Даун Хаус», «Я лечу» и других. В последний раз Павел Ульянов появился на экране в 2022 году в режиссерской версии фильма «Слуга государев».