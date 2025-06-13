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Умер актер из сериалов «Каменская» и «Марш Турецкого» Павел Ульянов

Павел Ульянов дебютировал в кино в 1990-х
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Актер театра и кино Павел Ульянов скончался 12 июня в возрасте 61 года. Соответствующая пометка появилась на сайте «Кино-Театр. Ру».

Павел Ульянов родился 30 апреля 1964 года в Караганде, окончил Ярославский театральный институт. В 1991—2007 годах работал в МХАТе имени Горького.

Актер дебютировал в кино в 1990-х. Он участвовал в проектах «Каменская», «Марш Турецкого», «Даун Хаус», «Я лечу» и других. В последний раз Павел Ульянов появился на экране в 2022 году в режиссерской версии фильма «Слуга государев».