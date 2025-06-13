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Брэд Питт признал ошибки после официального развода с Анджелиной Джоли

Актер признался, что последние годы стали для него периодом «интенсивного самопознания»
Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Спустя почти восемь лет судебных разбирательств развод между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли официально завершен. Актер впервые прокомментировал эту тему, отметив, что процесс был не только болезненным, но и стал стимулом сделать личные выводы.

«Я допустил много ошибок. Всё, что могу сейчас — это расти и становиться лучше», — признался Питт в беседе с источником, близким к семье.

Развод знаменитостей был долгим и сопровождался ожесточенной борьбой за опеку над детьми, а также за право на владение семейной винодельней Château Miraval. Инсайдер отметил, что Брэд сожалеет о некоторых решениях, принятых в прошлом, особенно когда речь заходит о взаимоотношениях с наследниками: «Он пытается восстановить контакт с ними, хотя понимает, что доверие не вернется мгновенно».

Питт также признался, что последние годы стали для него периодом «интенсивного самопознания».

«Мне потребовалось много времени, чтобы честно взглянуть на себя и на то, кем я стал. Это неприятный, но необходимый процесс», — сказал Брэд. По словам актера, он стал активно работать над собой, в том числе с помощью терапии.

Сегодня Питт фокусируется на своей карьере и личной трансформации. Несмотря на тяжелое расставание с Джоли, он не теряет надежды наладить отношения с детьми. Как отмечает его окружение, актер «наконец-то почувствовал, что поставил точку» в этом этапе жизни — и теперь готов двигаться дальше, уже с другим отношением к себе и к миру.