Брэд Питт признал ошибки после официального развода с Анджелиной Джоли

Сегодня Питт фокусируется на своей карьере и личной трансформации. Несмотря на тяжелое расставание с Джоли, он не теряет надежды наладить отношения с детьми. Как отмечает его окружение, актер «наконец-то почувствовал, что поставил точку» в этом этапе жизни — и теперь готов двигаться дальше, уже с другим отношением к себе и к миру.