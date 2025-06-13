Крис Пратт воссоединился с бывшей супругой Анной Фэрис на выпускном сына

Актеры Крис Пратт и Анна Фэрис появились на выпускном вечере 12-летнего сына, Джека. Несмотря на то что между бывшими супругами были свои сложности, их совместное участие на мероприятии стало свидетельством того, что они смогли сохранить дружеские отношения ради благополучия своего ребенка.