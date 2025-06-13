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Крис Пратт воссоединился с бывшей супругой Анной Фэрис на выпускном сына

Пару впервые заметили вместе спустя 7 лет после их развода
Анна Фэрис и Крис Пратт с сыном
Анна Фэрис и Крис Пратт с сыномИсточник: Legion-Media.ru

Актеры Крис Пратт и Анна Фэрис появились на выпускном вечере 12-летнего сына, Джека. Несмотря на то что между бывшими супругами были свои сложности, их совместное участие на мероприятии стало свидетельством того, что они смогли сохранить дружеские отношения ради благополучия своего ребенка.

Очевидцы отмечают, что Крис и Анна выглядели счастливыми в обществе друг друга. Они общались, шутили и даже обнялись для совместной фотографии, запечатлев этот важный семейный момент.

На празднике также была замечена новая жена Криса Пратта, Кэтрин Шварценеггер. По словам инсайдеров, между Анной и Кэтрин установились дружелюбные отношения.