Звезда сериала «Рабыня Изаура» снимется в хакасском фильме

Кинокомпания из Хакасии «Ветер перемен» снимет совместный проект с коллегами из Бразилии. Об этом сообщил в соцсетях продюсер кинокомпании Владислав Кафеев. А на одну из ролей позвали Луселию Сантуш — это та самая рабыня Изаура из бразильского сериала 70-х. По словам Владислава Кафеева, Луселия Сантуш сыграет в новом фильме тетю главного героя, который отправится за своей любовью в Сибирь. Кино снимут в жанре приключенческой комедии с элементами романтики.
Бразильская актриса уже дала своё согласие на участие в фильме. На роль путешественника и «племянника» рассматривается бразильский актер, а часть съемок планируют провести в Рио-де-Жанейро.
Сибирские просторы снимут в Абакане, Усть-Абакане, Шушенском и на турбазе «Ергаки». Из российских актеров планируется пригласить Амаду Мамадакова и Марину Федункив. Съемки начнутся в следующем году.
Режиссером-постановщиком нового фильма станет Михаил Мерзликин. В 2013 году Михаил окончил Хакасский государственный университет по специальности «История» и несколько лет проработал в школе учителем истории и обществознания. Затем был ведущим на телевидении, выпускал авторскую программу «Загадочная Хакасия».
В 2016 году снял первый документальный фильм, а в 2019 году — дебютный игровой полнометражный фильм «Харах Оды», ставший лауреатом российских и зарубежных фестивалей. Также хакасский режиссер стал автором таких картин, как «Книга степей» (2022), «Хам Арах» (2023) «Самурай Вася» (2024) и «Шаман» (2024).