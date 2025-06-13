Звезда сериала «Рабыня Изаура» снимется в хакасском фильме

Кинокомпания из Хакасии «Ветер перемен» снимет совместный проект с коллегами из Бразилии. Об этом сообщил в соцсетях продюсер кинокомпании Владислав Кафеев. А на одну из ролей позвали Луселию Сантуш — это та самая рабыня Изаура из бразильского сериала 70-х. По словам Владислава Кафеева, Луселия Сантуш сыграет в новом фильме тетю главного героя, который отправится за своей любовью в Сибирь. Кино снимут в жанре приключенческой комедии с элементами романтики.