Министерство культуры рассказало о российских артистах, находящихся в Иране

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также съемочная группа сериала «Трудно быть богом» находятся в Иране, их жизни ничего не угрожает, подтвердили в пресс-службе министерства культуры РФ.
«Министерству культуры Российской Федерации известно о нахождении в Иране российских артистов — музыкантов Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца “Лезгинка”, принимавших участие в мероприятиях Дней российской культуры, прошедших с 10 по 12 июня в Тегеране и Исфахане в рамках двусторонних культурных договоренностей, а также съемочной группы сериала “Трудно быть богом”, съемки которого проходили в Иране», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны.
«Все участники гастрольной поездки находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью нет», — отметили в Минкультуры РФ.
В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле посольства России в Иране и компетентных органов.