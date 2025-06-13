Министерство культуры рассказало о российских артистах, находящихся в Иране

«Министерству культуры Российской Федерации известно о нахождении в Иране российских артистов — музыкантов Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца “Лезгинка”, принимавших участие в мероприятиях Дней российской культуры, прошедших с 10 по 12 июня в Тегеране и Исфахане в рамках двусторонних культурных договоренностей, а также съемочной группы сериала “Трудно быть богом”, съемки которого проходили в Иране», — говорится в сообщении.