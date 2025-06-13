Минкультуры работает над возвращением российских артистов из Ирана

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Возможные маршруты возвращения российских артистов из Ирана в Россию в настоящее время прирабатываются, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
Ранее в ведомстве подтвердили, что музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также члены съемочной группы сериала «Трудно быть богом» находятся в Иране, их жизни ничего не угрожает.
«В настоящее время прорабатываются возможные маршруты возвращения российских артистов в страну», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны.
Министерство культуры РФ находится в постоянном взаимодействии с организаторами поездки, профильными ведомствами и представителями коллективов. В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле посольства России в Иране и компетентных органов.
«Мы благодарим российских дипломатов за их усилия по решению этой ситуации», — заключили в Минкультуры РФ.