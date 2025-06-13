Минкультуры работает над возвращением российских артистов из Ирана

Ранее в ведомстве подтвердили, что музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также члены съемочной группы сериала «Трудно быть богом» находятся в Иране, их жизни ничего не угрожает.