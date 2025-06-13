Режиссер Анна Меликян работает над новым фильмом «Дива»

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Режиссер Анна Меликян готовит новый фильм под рабочим названием «Дива». Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
«Не то что секрет, я питчинговала его в Фонде кино [фильм]: про девочку-вундеркинда, которая в 11 лет становится звездой театра и сталкивается с завистью взрослых оперных див», — сказала режиссер.
По ее словам, производство находится на начальной стадии и сопряжено с определенными трудностями.
«[Проект] тяжело идет… Поэтому до конца никогда нет уверенности, что дойдешь такой тяжелый путь. Дойду, сделаю — потом расскажу», — подчеркнула Меликян.