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Режиссер Анна Меликян работает над новым фильмом «Дива»

Кинокартина расскажет о девочке-вундеркинде, которая в 11 лет становится звездой театра и сталкивается с завистью оперных див
Анна Меликян
Анна Меликян

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Режиссер Анна Меликян готовит новый фильм под рабочим названием «Дива». Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Не то что секрет, я питчинговала его в Фонде кино [фильм]: про девочку-вундеркинда, которая в 11 лет становится звездой театра и сталкивается с завистью взрослых оперных див», — сказала режиссер.

По ее словам, производство находится на начальной стадии и сопряжено с определенными трудностями.

«[Проект] тяжело идет… Поэтому до конца никогда нет уверенности, что дойдешь такой тяжелый путь. Дойду, сделаю — потом расскажу», — подчеркнула Меликян.

Анна Меликян — режиссер современного авторского кино, создатель претендовавшей на «Оскар» (2008 года) драмы «Русалка», а также сериала «Нежность», фильмов «Фея», «Звезда» и других.