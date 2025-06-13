Хайди Клум показала редкие фото с младшим сыном на выпускном

У Хайди Клум есть четверо детей: дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри, Йохан и Лу от британского музыканта Сила. Сейчас супермодель состоит в браке с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитости поженились в 2019 году.