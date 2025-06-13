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Хайди Клум показала редкие фото с младшим сыном на выпускном

Модель Хайди Клум опубликовала фото младшего сына Йоахана на выпускном
Хайди Клум показала редкие фото с младшим сыном на выпускном
Хайди Клум показала редкие фото с младшим сыном на выпускномИсточник: www_gazeta_ru

Модель Хайди Клум опубликовала фото младшего сына Йоахана на выпускном. Снимками она поделилась в соцсети.

Хайди Клум показала сына Йохана в накидке и шляпе выпускника. Модель предпочла для праздника белую рубашку и джинсы.

«Подбадриваю тебя сегодня и каждый день. Поздравляю, Йохан! Мое сердце наполнено радостью и гордостью», — написала Клум.

26 мая Хайди Клум вышла на публику вместе с 19-летним сыном Генри. Они стали гостями музыкальной премии American Music Awards. Супермодель позировала перед фотографами в черном макси-платье с глубоким декольте и разрезом без бюстгальтера. Сын звезды появился на красной дорожке в черной рубашке, брючном костюме и туфлях.

У Хайди Клум есть четверо детей: дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри, Йохан и Лу от британского музыканта Сила. Сейчас супермодель состоит в браке с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитости поженились в 2019 году.