Умер оператор Емельяновс, снявший советскую комедию «Три плюс два»

Вальдемарс Емельяновс родился в 1939 году. Свою карьеру на Рижской киностудии он начал в 1960 году как осветитель, помощник оператора и администратор. Затем работал вторым оператором над многими известными фильмами, включая картину «Моцарт и Сальери» 1962 года и комедию «Три плюс два».