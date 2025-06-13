Умер оператор Емельяновс, снявший советскую комедию «Три плюс два»

Скончался советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс. О его смерти сообщили в национальном Союзе кинематографистов.
Отмечается, что Емельяновс ушел из жизни 10 июня.
Вальдемарс Емельяновс родился в 1939 году. Свою карьеру на Рижской киностудии он начал в 1960 году как осветитель, помощник оператора и администратор. Затем работал вторым оператором над многими известными фильмами, включая картину «Моцарт и Сальери» 1962 года и комедию «Три плюс два».
В 1982 году Емельяновс прошел курсы повышения квалификации оператора игрового кино в Москве. После этого он самостоятельно снял фильмы «Стечение обстоятельств» с Ингеборгой Допкунайте, драму «Танец на троих», «Перекресток» и другие проекты.
Всего в его фильмографии около сорока лент. Емельяновс также работал оператором документального кино, сняв порядка 500 сюжетов.