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Умер оператор Емельяновс, снявший советскую комедию «Три плюс два»

Вальдемарс Емельяновс умер 10 июня
Кадр из фильма «Три плюс два»
Кадр из фильма «Три плюс два»

Скончался советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс. О его смерти сообщили в национальном Союзе кинематографистов.

Отмечается, что Емельяновс ушел из жизни 10 июня.

Вальдемарс Емельяновс родился в 1939 году. Свою карьеру на Рижской киностудии он начал в 1960 году как осветитель, помощник оператора и администратор. Затем работал вторым оператором над многими известными фильмами, включая картину «Моцарт и Сальери» 1962 года и комедию «Три плюс два».

В 1982 году Емельяновс прошел курсы повышения квалификации оператора игрового кино в Москве. После этого он самостоятельно снял фильмы «Стечение обстоятельств» с Ингеборгой Допкунайте, драму «Танец на троих», «Перекресток» и другие проекты.

Всего в его фильмографии около сорока лент. Емельяновс также работал оператором документального кино, сняв порядка 500 сюжетов.