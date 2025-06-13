«Актерская студия» в прямом эфире: Александр Устюгов в гостях у Верника

Шоу-интервью «Актерская студия» продолжает выходить не только онлайн на Кино Mail, но и офлайн. В рамках летнего фестиваля «Театральный бульвар» в Москве ведущий Вадим Верник примерно раз в неделю берет интервью о творчестве, профессии и карьере у известных артистов.