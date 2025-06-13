Натали Портман засняли на свидании с новым бойфрендом в Париже

Актрису Натали Портман засняли на свидании с французским музыкантом Танги Детаблем в Париже. Об этом сообщает People.
43-летняя Портман была одета в белый топ, джинсовую юбку и черный пиджак. Ее бойфренд предпочел джинсовую куртку, темную рубашку и брюки. За собой он вез по улице чемодан. На одной из фотографий пару можно было увидеть держащимися за руки.
В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2011-м у влюбленных родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенжамен поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.
8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что она подала на развод еще в июле 2023 года и только в феврале процесс официально завершился.