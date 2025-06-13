Брэд Питт окончательно отказался от общения с двумя детьми

«У детей Питта и Джоли нет другой семьи, потому что Анджелина в ссоре с братом и у нее нет ни племянников, ни племянниц. Ее мать умерла, а с отцом у нее сложные отношения. Но семья Питта — очень любящая и сплоченная. У детей Брэда 30 кузенов, с которыми они раньше были близки. Они вместе проводили каникулы в пляжном доме Питта и регулярно навещали его. Но вот уже много лет как никакого общения нет», — заключил инсайдер британского таблоида.