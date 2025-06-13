Брэд Питт окончательно отказался от общения с двумя детьми

Хоть развод Брэда Питта и Анджелины Джоли после восьми лет судов наконец завершился, но вот их семейная драма все еще продолжается. На этот раз инсайдеры поделились с Daily Mail подробностями отношений шестерых наследников с их отцом.
Как известно, после расставания дети остались жить с Анджелиной, все больше отдаляясь от Питта. Сам он долго лелеял надежду снова наладить отношения, но теперь решил окончательно отстраниться. По крайней мере, от двух приемных сыновей — Пакса и Мэддокса.
Поведение 21-летнего сына пары Пакса последнее время вызывает опасения — парень несколько раз попадал в ДТП, а недавно папарацци запечатлели его в крайне нетрезвом состоянии по пути в стрип-клуб. При этом отец вправлять мозги Паксу не собирается.
«Ему абсолютно все равно, что делает или не делает Пакс. Его поступки показывают, кто он. Брэд правда считает, что его отношения с Паксом уже не подлежат восстановлению», — поделился инсайдер.
Не лучше ситуация и со старшим сыном пары — 23-летним Мэддоксом. Напомним, что именно конфликт между Питтом и Мэддоксом на борту частного самолета в 2016 году стал точкой невозврата, после которой Джоли подала на развод. Парень еще в 2021 году отбросил фамилию отца и стал называть себя просто Мэддокс Джоли, остальные братья и сестры последовали его примеру только через несколько лет.
При этом такое поведение наследников Питт объясняет влиянием бывшей жены.
«Брэд считает, что все, через что сейчас проходят его дети, — это прямое следствие того, как их воспитывали. Сейчас они достаточно взрослые, чтобы принимать собственные решения, и если эти решения ведут к драме — это уже их выбор. Брэд был бы рад дать им совет, но он не может быть рядом, если у него нет с ними отношений», — объяснил инсайдер.
Источник также отметил, что больше актер не планирует сам выходить на связь с приемными сыновьями.
«Пакс и Мэддокс ясно дали понять, как они к нему относятся, и Брэду нечего им сказать. Что касается остальных детей, он все еще надеется, что они со временем передумают. Время лечит», — раскрыл инсайдер.
К слову, большая и крепкая семья Брэда Питта в Миссури, включая его пожилых родителей, тоже желает воссоединения.
«У детей Питта и Джоли нет другой семьи, потому что Анджелина в ссоре с братом и у нее нет ни племянников, ни племянниц. Ее мать умерла, а с отцом у нее сложные отношения. Но семья Питта — очень любящая и сплоченная. У детей Брэда 30 кузенов, с которыми они раньше были близки. Они вместе проводили каникулы в пляжном доме Питта и регулярно навещали его. Но вот уже много лет как никакого общения нет», — заключил инсайдер британского таблоида.