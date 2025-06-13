Немоляева вернется на сцену 20 июня

Ранее Немоляева сообщила ТАСС, что пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи. При этом характер приступа артистка не уточнила. В 2024 году же актриса рассказывала агентству, что почувствовала себя плохо на съемках ремейка фильма «Буратино», где она исполняла роль черепахи Тортиллы. По ее словам, причиной стала диагностированная ранее мерцательная аритмия.