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Немоляева вернется на сцену 20 июня

Народная артистка РСФСР сыграет в спектакле Егора Перегудова «Истории»
Светлана Немоляева
Светлана НемоляеваИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, перенесшая в апреле 2025 года приступ, продолжает свое восстановление. В беседе с ТАСС актриса сообщила, что 20 июня она выйдет на сцену Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

«Сейчас я восстанавливаюсь — это очень правильное слово. И 20 июня я уже сыграю в спектакле Егора Перегудова “Истории”», — сказала собеседница агентства.

Ранее Немоляева сообщила ТАСС, что пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи. При этом характер приступа артистка не уточнила. В 2024 году же актриса рассказывала агентству, что почувствовала себя плохо на съемках ремейка фильма «Буратино», где она исполняла роль черепахи Тортиллы. По ее словам, причиной стала диагностированная ранее мерцательная аритмия.

Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила в Москве Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (ныне Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Выпускница курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в театре имени Маяковского.