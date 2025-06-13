Звезда «Великолепного века» получил травму в Москве

Обвинительный приговор был вынесен по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула. Актера приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Однако суд учел отсутствие судимости у актера и его примерное поведение, в связи с чем срок сократили до 1 года 10 месяцев и 15 дней.