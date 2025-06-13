Певцов: для появления мультфильмов с традиционными ценностями нужен госзаказ

«Я считаю, что должен быть госзаказ и должна быть жесткая цензура на все. На все, что касается массового просмотра. Еще Пушкин говорил, что нельзя давать проповедовать кому угодно на площадях», — сказал депутат, отвечая на вопрос, как стимулировать появление отечественных мультфильмов с традиционными ценностями.