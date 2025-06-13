Павел Прилучный показал, как проводят время вместе его сыновья

Павел поделился яркими моментами их отдыха. Особое внимание было уделено маленькому Микаэлю, который с огромным удовольствием провел время на местной ферме. На опубликованных кадрах видно, как малыш знакомится с кроликами и козлятами, с интересом изучая окружающий мир.