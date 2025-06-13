Павел Прилучный показал, как проводят время вместе его сыновья

Павел Прилучный проводит семейные выходные в Подмосковье. Вместе с женой Зепюр Брутян и сыновьями Тимофеем и Микаэлем актер отправился в загородный отель.
Павел поделился яркими моментами их отдыха. Особое внимание было уделено маленькому Микаэлю, который с огромным удовольствием провел время на местной ферме. На опубликованных кадрах видно, как малыш знакомится с кроликами и козлятами, с интересом изучая окружающий мир.
Также актер продемонстрировал теплые отношения между старшим Тимофеем и младшим Микаэлем. В одном из видео Тимофей несет младшего на руках и учит показывать какой-то забавный жест. Микаэль внимательно слушает старшего брата и активно повторяет за ним.
«Старший плохому не научит», — со смайликами подписал кадры Павел.
Еще один трогательный момент запечатлен на видео, где Тимофей катается на скейте, а Микаэль весело догоняет его на самокате. Видно, как они увлечены игрой и наслаждаются временем, проведенным вместе.