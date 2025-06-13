Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантуш поздравила россиян с Днем России

С бразильской актрисой Луселией Сантуш, известной всем по сериалу «Рабыня Изаура», корреспондент aif.ru встретился в Сочи на Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест», где Луселия возглавляет жюри полнометражного конкурса.
«Я с удовольствием поздравляю россиян с Днем России, — сказала сайту aif.ru Луселия Сантуш. — Я являюсь приверженицей системы Станиславского и училась ей у русского эмигранта — моим учителем был Эуженио Кузнет. В России его имя было Евгений Кузнецов. Я абсолютная фанатка системы Станиславского и никогда не стала бы тем, кем являюсь, без метода актерской игры Станиславского. Я даже в свое время думала ехать продолжать обучение в России и изучать русский. Очень жалею, что у меня не получилось это сделать из-за огромного количества съемок. Поэтому я знаю только “спасибо большое” на русском и еще пару фраз. Но даже запаса этого хватило, чтобы благодарить моих многочисленных поклонников в России. Меня встретили как близкого друга в Москве, где мы с сыном посетили Красную площадь. Я ему всегда говорила, что Диснейленда он от меня не дождется, но Красная площадь будет в нашей жизни обязательно. И вот наша мечта сбылась. Я здесь, я счастлива, я очень люблю вашу страну. Мне приятно встретиться с моими российскими друзьями и смотреть прекрасное кино на фестивале. Кстати, игра в одном из российских фильмов в программе кинофорума полностью построена на системе Станиславского».
Отметим, на Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест» оценивает фильмы жюри под руководством бразильской актрисы Луселии Сантуш, исполнительницы роли рабыни Изауры. Также среди судей жюри индийский режиссер Джатла Сиддартха, российский кинорежиссер Лариса Садилова. От Кыргызстана в состав жюри вошел продюсер Талантбек Толобеков, возглавляющий оскаровский комитет своей страны.
«В нашем втором “Евразия-Кинофесте” участвует вдвое больше фильмов, чем в прошлом году. Это говорит о самом главном — запрос на диалог через культуру становится сильнее, — сказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по просвещению, председатель Совета АНО “Евразия” Алена Аршинова. — И те 26 стран, которые участвуют в фестивале в этом году, объединяют простые и близкие каждому ценности: семья, достоинство, уважение к своим корням, традиционные ценности. Фестиваль становится площадкой, где они звучат на языке, который понятен во всех уголках Евразии».