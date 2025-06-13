Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантуш поздравила россиян с Днем России

«Я с удовольствием поздравляю россиян с Днем России, — сказала сайту aif.ru Луселия Сантуш. — Я являюсь приверженицей системы Станиславского и училась ей у русского эмигранта — моим учителем был Эуженио Кузнет. В России его имя было Евгений Кузнецов. Я абсолютная фанатка системы Станиславского и никогда не стала бы тем, кем являюсь, без метода актерской игры Станиславского. Я даже в свое время думала ехать продолжать обучение в России и изучать русский. Очень жалею, что у меня не получилось это сделать из-за огромного количества съемок. Поэтому я знаю только “спасибо большое” на русском и еще пару фраз. Но даже запаса этого хватило, чтобы благодарить моих многочисленных поклонников в России. Меня встретили как близкого друга в Москве, где мы с сыном посетили Красную площадь. Я ему всегда говорила, что Диснейленда он от меня не дождется, но Красная площадь будет в нашей жизни обязательно. И вот наша мечта сбылась. Я здесь, я счастлива, я очень люблю вашу страну. Мне приятно встретиться с моими российскими друзьями и смотреть прекрасное кино на фестивале. Кстати, игра в одном из российских фильмов в программе кинофорума полностью построена на системе Станиславского».