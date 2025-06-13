Симоньян на «Евразия-Кинофесте» представила новый фильм Кеосаяна

«Можно было представить меня: “Мы приглашаем жену Тиграна Кеосаяна”, без всех этих регалий. Спасибо вам всем, что вы сегодня с нами. Это в рамках фестиваля спецпоказ крайнего фильма Тиграна. Я специально говорю крайнего. Те, кто служил или был на фронте, всегда не говорят “последний”, говорят “крайний”. Потому что последний — значит, больше ничего не будет. А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасные фильмы — и не один. <…> Это фильм про человека, про нас, про взрослый возраст, про старый Адлер», — сказала она.