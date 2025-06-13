Симоньян на «Евразия-Кинофесте» представила новый фильм Кеосаяна

СОЧИ, 12 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян представила на II Международном фестивале «Евразия-Кинофест» полнометражный художественный фильм «Семь дней Петра Семеныча», снятый ее супругом — режиссером Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент РИА Новости.
Симоньян приветствовала собравшихся на кинопремьере гостей со сцены перед началом показа.
«Можно было представить меня: “Мы приглашаем жену Тиграна Кеосаяна”, без всех этих регалий. Спасибо вам всем, что вы сегодня с нами. Это в рамках фестиваля спецпоказ крайнего фильма Тиграна. Я специально говорю крайнего. Те, кто служил или был на фронте, всегда не говорят “последний”, говорят “крайний”. Потому что последний — значит, больше ничего не будет. А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасные фильмы — и не один. <…> Это фильм про человека, про нас, про взрослый возраст, про старый Адлер», — сказала она.
В январе Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в состоянии комы.
Медиаменеджер на представлении фильма рассказала, что над картиной ее муж работал весь прошлый год. Сценарий был снят и смонтирован Тиграном Кеосаяном по рассказу самой Симоньян.
«Мы в процессе этой работы несколько раз чуть не развелись, как это часто бывает, потому что сценарий по моему рассказу. И я как автор была часто не согласна с тем, как он все это преобразует в сценарий из рассказа. И в итоге — конечно, как всегда, — он во всем оказался прав. И фильм оказался несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем был мой рассказ», — подчеркнула она.
Премьера проходит в зале Летнего театра в Сочи, где собралось более 1100 человек. Очередь из желающих увидеть гала-премьеру фильма Кеосаяна начала собираться за час до показа. Вместимость зала позволила пустить зрителей сверх наполняемости театра. В Летнем театре также собрались сотни любителей кино — участников «Кинофеста» из более чем 26 стран, а также актеров и представителей индустрии.
Народный артист России Федор Добронравов сыграл главную роль в фильме. По словам организаторов фестиваля, «Семь дней Петра Семеныча» — это драма о человеке, который узнает о возможном смертельном диагнозе и начинает подводить итоги своей жизни, размышляя о прожитых годах.
Каждый из семи дней 70-летнего героя становится новой историей, наполненной трагикомическими встречами и неожиданными событиями.
Съемки кинокартины проходили в Москве, Сочи и на территории ФТ «Сириус». Оператор-постановщик картины — Иван Гудков, композитор — Сергей Терехов, художник-постановщик — Валерий Архипов.
«Когда мы работали над этим фильмом, мы много смеялись и много раз плакали. Я думаю, что и вы сейчас увидите, что это такой фильм, над которым ты где-то смеешься, где-то плачешь. Конечно, потрясающе отработал мой муж Тигран. Завтра с Божьей помощью буду у него. Передам ему от вас, что вы пришли, что вы смотрели», — сказала в завершение Симоньян.