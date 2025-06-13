Эмили Ратаковски в неоновых стрингах снялась верхом на лошади

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.