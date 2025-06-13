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Эмили Ратаковски в неоновых стрингах снялась верхом на лошади

Модель опубликовала фото в купальнике на лошади
Эмили Ратаковски в неоновых стрингах снялась на лошади в океане
Эмили Ратаковски в неоновых стрингах снялась на лошади в океанеИсточник: www_gazeta_ru

Модель Эмили Ратаковски опубликовала фото в купальнике на лошади. Снимками она поделилась в соцсети.

Ратаковски позировала в неоновых зеленых стрингах, серебряном топе без бюстгальтера и солнцезащитных очках. Волосы она распустила и сделала легкий макияж с блеском на губах. Съемка прошла на лошади во время прогулки верхом по берегу океана.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.

12 мая Ратаковски поделилась снимками, на которых позировала вместе со своим сыном Сильвестром. Манекенщица также показала кадр, где была запечатлена будучи беременной. Звезда подиумов стояла перед зеркалом в черных стрингах в ванной.