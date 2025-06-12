Ангелина Стречина рассказала о своей героине в фильме «Любовь Советского союза»

Стречина призналась, что временами сама удивлялась поведению своей героини, задаваясь вопросом, возможно ли так поступать в реальной жизни. Она отметила, что в процессе съемок у нее возникло чувство, будто она учится у своей героини — женщины, которая верила, любила и настойчиво шла к своей цели, несмотря ни на какие преграды.