Ангелина Стречина рассказала о своей героине в фильме «Любовь Советского союза»

Ангелина Стречина, исполнившая главную роль в фильме «Любовь Советского Союза», поделилась своими впечатлениями от работы над образом Галины Ковровой, передает 1tv.ru.
По ее словам, персонаж оказался непростым — сильная и решительная женщина, которая не боялась идти вперед и делать то, что считает нужным.
Стречина призналась, что временами сама удивлялась поведению своей героини, задаваясь вопросом, возможно ли так поступать в реальной жизни. Она отметила, что в процессе съемок у нее возникло чувство, будто она учится у своей героини — женщины, которая верила, любила и настойчиво шла к своей цели, несмотря ни на какие преграды.
Также актриса рассказала, что с нетерпением ждала телевизионной премьеры фильма, поскольку не все ее родственники успели увидеть картину в кинотеатре.