Анджелина Джоли в ярости из-за очередной выходки сына

«Вот что происходит, когда вы растите детей без всякой дисциплины. С Паксом что-то не так, он, кажется, выбирает опасную и безрассудную жизнь. Он бесцельный. Он просто ищет неприятностей, и это плохо для него кончится», «Почему у меня такое ужасное предчувствие, что в следующий раз, когда мы прочитаем о Паксе, всё будет гораздо хуже?», «Выглядит как любой другой 21-летний парень, наслаждающийся выходными с друзьями. Если что-то и может ухудшить ситуацию, так это постоянное тыканье камерами ему в лицо», — обсудили пользователи соцсетей.