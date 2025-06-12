Анджелина Джоли в ярости из-за очередной выходки сына

21-летний Пакс, приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Пита, вновь оказался в центре внимания общественности, и на этот раз не в самом положительном свете. Недавно он был замечен в Лос-Анджелесе в состоянии опьянения.
Пакс провел время с друзьями и, по сообщениям, посетил стриптиз-клуб.
«Энджи была обеспокоена безрассудным поведением своего среднего сына. Пакс — это тот, из-за кого его мама не спит по ночам, особенно сейчас, когда он погрузился в тусовочную жизнь Лос-Анджелеса», — отметил инсайдер.
По словам источника, Анджелина Джоли боится, что Пакс может повторить путь Брэда Пита, который долгое время боролся с алкоголизмом и другими зависимостями.
«Пакс всегда был и остается немного сорвиголовой. Анджелина была такой же в детстве, поэтому она понимает его лучше, чем кто-либо другой в его жизни», — добавил инсайдер.
Поклонники считают, что Джоли и Питт должны были больше внимания уделять его воспитанию. В то же время многие поддерживают Пакса, отмечая, что он просто наслаждается молодостью.
«Вот что происходит, когда вы растите детей без всякой дисциплины. С Паксом что-то не так, он, кажется, выбирает опасную и безрассудную жизнь. Он бесцельный. Он просто ищет неприятностей, и это плохо для него кончится», «Почему у меня такое ужасное предчувствие, что в следующий раз, когда мы прочитаем о Паксе, всё будет гораздо хуже?», «Выглядит как любой другой 21-летний парень, наслаждающийся выходными с друзьями. Если что-то и может ухудшить ситуацию, так это постоянное тыканье камерами ему в лицо», — обсудили пользователи соцсетей.