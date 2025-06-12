Михаилу Боярскому вручили орден за заслуги перед Отечеством

Как ранее рассказывала «КП-Петербург», последние недели дали повод для тревоги поклонникам артиста. В апреле стало известно, что Боярский получил травму во время репетиции. Актер упал со сцены и сломал ребро. Чтобы восстановить здоровье, Боярский даже отказался от спектаклей, вместо него на сцену выходил актер из второго состава. В конце мая театр имени Ленсовета порадовал поклонников Боярского тем, что артист снова появился в афише, Боярский вернулся на сцену после лечения.