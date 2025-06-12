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Михаилу Боярскому вручили орден за заслуги перед Отечеством

Актер посетил Смольный, где накануне Дня России вручали государственные награды
Михаил Боярский
Михаил БоярскийИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист Михаил Боярский впервые за долгое время показался на публичном мероприятии. Актер пришел в Смольный, где накануне Дня России вручали государственные награды. Боярскому присвоен орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«За выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, — сообщили в пресс-службе Смольного. — Артист, которого знает и любит вся страна, давно стал одним из живых символов города».

По случаю торжественного мероприятия, Боярский даже избавился от своего фирменного головного убора. Обычно он вне сцены появляется либо в шляпе, либо в бескозырке. Но в этот раз был с непокрытой головой. Артист принял награду и бодро позировал перед камерой.

Как ранее рассказывала «КП-Петербург», последние недели дали повод для тревоги поклонникам артиста. В апреле стало известно, что Боярский получил травму во время репетиции. Актер упал со сцены и сломал ребро. Чтобы восстановить здоровье, Боярский даже отказался от спектаклей, вместо него на сцену выходил актер из второго состава. В конце мая театр имени Ленсовета порадовал поклонников Боярского тем, что артист снова появился в афише, Боярский вернулся на сцену после лечения.