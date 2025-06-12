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47-летняя Анна Ковальчук вышла в свет со взрослой дочерью-актрисой

47-летняя Анна Ковальчук посетила премию ТЭФИ-2025 с дочерью от Анатолия Ильченко
Анна Ковальчук с дочерью Златой
Анна Ковальчук с дочерью ЗлатойИсточник: PersonaStars

Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук вышла на красную дорожку премии ТЭФИ-2025 в сопровождении дочери от Анатолия Ильченко. 24-летняя Злата Ковальчук пошла по стопам мамы. Звездная мама и дочь выбрали черные платья с открытыми плечами. Наряд Златы украшал эффектный разрез, кроме того, она дополнила образ бижутерией.

Поклонники отметили, что актриса и дочь похожи на сестер. К слову, Анна открыто делилась своими секретами красоты. Как выяснилось, актриса — редкий гость бьюти-процедур. Она полагается на рекомендации сестры-косметолога, которая предлагает ей в том числе аппаратные методики, не оставляющие следов. О пластике Ковальчук высказалась лаконично: «Это как зубы починить».

Звезда подчеркнула, что ухаживать за своей внешностью — ее обязанность и часть профессии. При этом Анна уверена, что слишком частые попытки омолодиться могут осложнять принятие себя и своего возраста. Кроме того, по словам актрисы, такие процедуры сильно бьют по карману.