47-летняя Анна Ковальчук вышла в свет со взрослой дочерью-актрисой

Звезда подчеркнула, что ухаживать за своей внешностью — ее обязанность и часть профессии. При этом Анна уверена, что слишком частые попытки омолодиться могут осложнять принятие себя и своего возраста. Кроме того, по словам актрисы, такие процедуры сильно бьют по карману.