39-летняя Ирина Шейк показала фигуру в трусах

До этого стало известно, что Ирина Шейк продала свою квартиру в Нью-Йорке за $3,25 миллиона. Она избавилась от недвижимости площадью 228,7 квадратных метров после того, как несколько раз снижала цену. Внутри квартиры, интерьер которой выполнен в светлых тонах, есть две спальни, три ванные комнаты и домашний офис.