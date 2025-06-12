39-летняя Ирина Шейк показала фигуру в трусах

Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала фигуру в трусах. Знаменитость разместила фото в соцсети.
39-летняя Шейк стояла перед зеркалом в гримерной в белых трусах. Супермодель не стала показывать свое лицо. Перед знаменитостью был стол, на котором лежала косметика и стояла чашка чая с лимоном.
12 мая Ирина Шейк была замечена в образе белого цвета, состоящем из майки, рубашки, юбки и меховых тапок. Манекенщица добавила к наряду черные солнцезащитные очки, массивные блестящие серьги, ободок и кожаную сумку Hermes Birkin. Стоимость последнего аксессуара на онлайн-платформе для ресейла дизайнерских вещей Madison Avenue Couture составляет $14500 (более 1 миллиона рублей. — прим. ред.).
До этого стало известно, что Ирина Шейк продала свою квартиру в Нью-Йорке за $3,25 миллиона. Она избавилась от недвижимости площадью 228,7 квадратных метров после того, как несколько раз снижала цену. Внутри квартиры, интерьер которой выполнен в светлых тонах, есть две спальни, три ванные комнаты и домашний офис.