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Дочь Моники Беллуччи показала редкое фото с возлюбленным

Актриса Дева Кассель выложила фото с возлюбленным Солом Нанни
Дочь Моники Беллуччи показала редкое фото с возлюбленным
Дочь Моники Беллуччи показала редкое фото с возлюбленнымИсточник: www_gazeta_ru

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, выложила в соцсети редкое фото с возлюбленным, актером Солом Нанни.

Дева Кассель и Сол Нанни были запечатлены в водоеме в лесу. Влюбленные сидели в воде и обнимались. Модель была одета в светлое бикини, а актер предпочел черные плавательные шорты и кепку.

«Время летит», — подписала фото девушка.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

Недавно Дева Кассель снялась для выпуска журнала Tatler. Манекенщица предстала в черном корсетном платье, которое было украшено аппликацией в виде морских ежей из пайеток. Образ дочери Моники Беллуччи дополнили длинные перчатки в тон, зеленые серьги с бриллиантами и колье. Визажист сделал знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы. Актриса стояла на балконе отеля.