Дочь Моники Беллуччи показала редкое фото с возлюбленным

Недавно Дева Кассель снялась для выпуска журнала Tatler. Манекенщица предстала в черном корсетном платье, которое было украшено аппликацией в виде морских ежей из пайеток. Образ дочери Моники Беллуччи дополнили длинные перчатки в тон, зеленые серьги с бриллиантами и колье. Визажист сделал знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы. Актриса стояла на балконе отеля.