Раскрыта причина расставания Дакоты Джонсон и Криса Мартина

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Дакота Джонсон устала от того, что ее бывший возлюбленный тянул с назначением даты свадьбы. По словам собеседника таблоида, еще одной причиной для разрыва стало то, что певец не хотел заводить детей, так как у него уже есть дочь и сын от экс-супруги Гвинет Пэлтроу.