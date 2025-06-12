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Раскрыта причина расставания Дакоты Джонсон и Криса Мартина

Page Six: актриса Дакота Джонсон рассталась с Мартином из-за медлительности со свадьбой
Дакота Джонсон
Дакота ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Дакота Джонсон рассталась с солистом группы Coldplay Крисом Мартином из-за его медлительности со свадьбой. Об этом сообщает издание Page Six.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Дакота Джонсон устала от того, что ее бывший возлюбленный тянул с назначением даты свадьбы. По словам собеседника таблоида, еще одной причиной для разрыва стало то, что певец не хотел заводить детей, так как у него уже есть дочь и сын от экс-супруги Гвинет Пэлтроу.

4 июня издание People сообщило, что Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. По данным источника, в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.

«На этот раз все окончательно», — сообщил инсайдер.

В 2024-м уже появлялись слухи о расставании звезд. Тогда анонимный источник заявил таблоиду Daily Mail, что актриса и певец решили «двигаться дальше». Сообщалось, что Джонсон сняла помолвочное кольцо и отсутствовала на европейской части тура Coldplay. Позже актриса показала журналистам свое помолвочное украшение. Издание TMZ отмечало, что Джонсон выглядела раздраженной и смотрела на фотографов пристально, чтобы убедиться, что они сделали снимок.