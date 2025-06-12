Путин отметил вклад композитора Зацепина в отечественный кинематограф

Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин родился в Новосибирске 10 марта 1926 года. Учился в средней школе № 12, а также получал образование в музыкальной школе № 1. После окончания школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1945 году его призвали в армию. Будучи на военной службе, самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Участвовал в армейской самодеятельности, был принят в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. После увольнения в запас в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии.