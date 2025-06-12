Путин отметил вклад композитора Зацепина в отечественный кинематограф

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Отечественный кинематограф невозможно представить без музыки народного артиста России, композитора Александра Зацепина, заявил президент России Владимир Путин.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
«Такой же плодотворный путь прошел и выдающийся композитор и аранжировщик Александр Сергеевич Зацепин. Невозможно представить наш кинематограф, многие любимые фильмы без музыки этого замечательного автора», — подчеркнул глава государства на церемонии награждения.
Путин отметил, что легендарные песни Зацепина и сегодня звучат современно, их поют люди разных поколений, а маэстро продолжает дарить своим слушателям прекрасные мелодии.
Композитор удостоился звания Героя Труда в марте этого года.
Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин родился в Новосибирске 10 марта 1926 года. Учился в средней школе № 12, а также получал образование в музыкальной школе № 1. После окончания школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1945 году его призвали в армию. Будучи на военной службе, самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Участвовал в армейской самодеятельности, был принят в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. После увольнения в запас в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии.
Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и другим. Всего композитор написал песни к более чем 90 фильмам. Его песни «Куда уходит детство», «Есть только миг», «С любовью встретиться», «Если б я был султан», «Остров невезения» стали народными хитами. Песни Зацепинаисполняли звезды советской эстрады и кино — Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.