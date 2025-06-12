Сербский актер и режиссер Гойко Митич поздравил россиян с Днем России

Гойко Митич — главный индеец мирового кино, снявшийся в 15 картинах про индейцев, среди которых «Чингачгук — Большой Змей», «Сыновья Большой Медведицы», «Апачи», «Вождь Белое Перо» и др.
Корреспондент aif.ru встретился со знаменитостью на Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест», где сербский кинорежиссер стал членом жюри полнометражного конкурса.
«Я поздравляю россиян с Днем России, — сказал сайту aif.ru Гойко Митич. — Я очень люблю вашу страну. Мне так тепло встречают в Сочи! Так же, как когда-то меня встречали в Советском Союзе. Я всегда приезжаю к вам с удовольствием. Мне приятно встретиться с моими российскими друзьями и снова говорить на русском языке, который я изучал в школе».
Отметим, завтра 13 июня Митич отметит 85-летие.
Напомним, на Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест» оценивает фильмы жюри под руководством бразильской актрисы Луселии Сантуш, исполнительницы роли рабыни Изауры. Также среди судей жюри индийский режиссер Джатла Сиддартха, российский кинорежиссер Лариса Садилова. От Кыргызстана в состав жюри вошел продюсер Талантбек Толобеков, возглавляющий оскаровский комитет своей страны.
«В нашем втором “Евразия-Кинофесте” участвует вдвое больше фильмов, чем в прошлом году. Это говорит о самом главном — запрос на диалог через культуру становится сильнее, — сказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по просвещению, председатель Совета АНО “Евразия” Алёна Аршинова. — И те 26 стран, которые участвуют в фестивале в этом году, объединяют простые и близкие каждому ценности: семья, достоинство, уважение к своим корням, традиционные ценности. Фестиваль становится площадкой, где они звучат на языке, который понятен во всех уголках Евразии».