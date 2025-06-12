Сербский актер и режиссер Гойко Митич поздравил россиян с Днем России

«В нашем втором “Евразия-Кинофесте” участвует вдвое больше фильмов, чем в прошлом году. Это говорит о самом главном — запрос на диалог через культуру становится сильнее, — сказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по просвещению, председатель Совета АНО “Евразия” Алёна Аршинова. — И те 26 стран, которые участвуют в фестивале в этом году, объединяют простые и близкие каждому ценности: семья, достоинство, уважение к своим корням, традиционные ценности. Фестиваль становится площадкой, где они звучат на языке, который понятен во всех уголках Евразии».