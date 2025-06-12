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Александр Петров показал первые фото с крещения сына

Актер Александр Петров опубликовал фото с крещения сына Федора
Александп Петров показал фото с крещения сына, фото: соцсети
Александп Петров показал фото с крещения сына, фото: соцсети

Актер Александр Петров опубликовал фото с крещения сына Федора. Снимками он поделился в соцсети.

Петров и его жена Виктория Антонова крестили сына и снялись с ним в кругу семьи у церкви. Пара также показала снимки с празднования и из совместного отпуска.

В ноябре 2024 года возникли слухи о беременности Виктории Антоновой. Причиной стало появление Александра Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке. Интернет-пользователи обратили внимание на фигуру жены Петрова. Некоторые предположили, что супруга артиста беременна.

18 декабря 2024 года Александр Петров и Виктория Антонова публично объявили, что впервые станут родителями. Они опубликовали в соцсети совместное фото, где позировали на Мальдивах. Актер положил руки на округлившийся живот своей супруги.

9 апреля Александр Петров сообщил, что стал отцом. Артист выложил в личном блоге кадры с новорожденным сыном и женой.