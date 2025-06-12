Александр Петров показал первые фото с крещения сына

В ноябре 2024 года возникли слухи о беременности Виктории Антоновой. Причиной стало появление Александра Петрова с женой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Девушка позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке. Интернет-пользователи обратили внимание на фигуру жены Петрова. Некоторые предположили, что супруга артиста беременна.