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В США умер актер из фильма «Лицо со шрамом» Харрис Юлин

Актер Харрис Юлин скончался в Нью-Йорке в возрасте 87 лет
Харрис Юлин
Харрис ЮлинИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Харрис Юлин, сыгравший в фильмах «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями 2» и «Тренировочный день», скончался на 88-м году жизни, сообщил журнал People со ссылкой на официального представителя артиста.

Отмечается, что он посвятил творчеству более полувека.

«Актер-ветеран театра и кино скончался от остановки сердца в Нью-Йорке…» — сказано в сообщении.

Харрис Юлин родился 5 ноября 1937 года в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния). Его первой ролью в кино стала роль Уайетта Эрпа в фильме «Док» (1971).

Юлин также известен участием в полнометражном фильме «Мистер Бин» (1997), «Час пик 2» (2001) и нескольких телесериалах, включая «Озарк».