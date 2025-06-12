В США умер актер из фильма «Лицо со шрамом» Харрис Юлин

Американский актер Харрис Юлин, сыгравший в фильмах «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями 2» и «Тренировочный день», скончался на 88-м году жизни, сообщил журнал People со ссылкой на официального представителя артиста.
Отмечается, что он посвятил творчеству более полувека.
«Актер-ветеран театра и кино скончался от остановки сердца в Нью-Йорке…» — сказано в сообщении.
Харрис Юлин родился 5 ноября 1937 года в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния). Его первой ролью в кино стала роль Уайетта Эрпа в фильме «Док» (1971).
Юлин также известен участием в полнометражном фильме «Мистер Бин» (1997), «Час пик 2» (2001) и нескольких телесериалах, включая «Озарк».